Vorbestraft! Kein Visum für Beach-Volleyballer

„Habe einen Fehler gemacht“

2024 hatte Van de Velde bei den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen, öffentliche Empörung war die Folge gewesen. Das Ausmaß habe ihn überrascht, erklärte er damals, bekundete aber auch Verständnis. „Ich weiß, dass dies den Rest meines Lebens eine Rolle spielen wird. Das muss ich akzeptieren, denn ich habe einen Fehler gemacht.“ Aber heute sei er nicht mehr derselbe Teenager von damals.