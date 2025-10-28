3700 Kicker im Visier: Wettskandal weitet sich aus

Der Präsident von Fenerbahce Istanbul, Sadettin Saran, erklärte, er glaube daran, dass die Sache aufgeklärt und danach eine neue Seite für den Fußball aufgeschlagen werde. Besiktas Istanbul forderte eine transparente Aufarbeitung. Die Untersuchungen seien wertvoll und ein Meilenstein für einen sauberen Fußball.