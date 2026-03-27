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„88 Ultima“

„Will Spaß haben“: Alcaraz kauft sich Luxus-Yacht

Tennis
27.03.2026 10:27
Carlos Alcaraz und sein neues „Spielzeug“ – eine Luxus-Yacht.
Carlos Alcaraz und sein neues „Spielzeug“ – eine Luxus-Yacht.(Bild: Krone KREATIV/ASSOCIATED PRESS/Mark J. Terrill, x.com/carlosalcarazbr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Carlos Alcaraz will „wirklich, wirklich Spaß haben“ – und das auf seiner neuen Luxus-Yacht, die er sich gegönnt hat.

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Der Spanier bestätigte den Kauf seines neuen „Spielzeugs“ im Gespräch mit dem Luxusmagazin „Robb Report“.

Luxus-Katamaran für ein paar Millionen
Alcaraz entschied sich für eine „88 Ultima“ des bekannten Bootsbauers Sunreef. Dabei handelt es sich um einen Katamaran, ein Boot mit zwei Rümpfen. Eine Wahl, die auch andere prominente Sportler getroffen haben. Tennis-Ikone Rafael Nadal und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg setzen ebenfalls auf Katamarane. Eine Besonderheit ist der Antrieb: Das Modell fährt elektrisch und produziert keine Abgase.

Wie viel der 22-Jährige für seine Yacht bezahlt hat, ist offiziell nicht bekannt. Der Einstiegspreis der Modellreihe liegt jedoch bei rund acht Millionen Euro. Mit zusätzlichen Ausstattungen könnte der Preis sogar auf bis zu zehn Millionen Euro gestiegen sein.

27 Meter Luxus auf dem Wasser
Die „88 Ultima“ misst rund 27 Meter in der Länge und mehr als acht Meter in der Breite. An Bord befinden sich fünf Gästekabinen sowie zwei weitere Kabinen für die Crew.

Nach Niederlage: „Will wirklich, wirklich Spaß haben“
Die Inspiration zum Kauf kam Alcaraz nach dem olympischen Tennisfinale 2024. Damals verlor er gegen Novak Djokovic mit 6:7 und 6:7. Anschließend verbrachte der Spanier seinen Urlaub auf einer ähnlichen Yacht und war sofort begeistert. „Ich mochte einfach, wie komfortabel es war. Der Platz, die Stabilität. Ich glaube nicht, dass man das mit irgendetwas anderem vergleichen kann“, schwärmte Alcaraz. „Ich will wirklich, wirklich Spaß haben. Ich will meinen Jetski aufladen und das Wasser genießen“, erklärte er.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: EPA/JOEL CARRETT)

Und sollte ihm die Yacht irgendwann zu klein werden, hat Alcaraz bereits eine Idee: „Dann hole ich mir wahrscheinlich etwas Größeres. Aber zuerst will ich diese so sehr genießen, wie ich kann.“

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