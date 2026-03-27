„Will Spaß haben“: Alcaraz kauft sich Luxus-Yacht

Nach Niederlage: „Will wirklich, wirklich Spaß haben“

Die Inspiration zum Kauf kam Alcaraz nach dem olympischen Tennisfinale 2024. Damals verlor er gegen Novak Djokovic mit 6:7 und 6:7. Anschließend verbrachte der Spanier seinen Urlaub auf einer ähnlichen Yacht und war sofort begeistert. „Ich mochte einfach, wie komfortabel es war. Der Platz, die Stabilität. Ich glaube nicht, dass man das mit irgendetwas anderem vergleichen kann“, schwärmte Alcaraz. „Ich will wirklich, wirklich Spaß haben. Ich will meinen Jetski aufladen und das Wasser genießen“, erklärte er.