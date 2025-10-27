Trump peilt nächste hochrangige Begegnung an

Donnerstag sollen Trump und Xi aufeinander treffen

Trump begab sich am heutigen Montag nach Japan. In Tokio sind Gespräche mit der neuen Regierungschefin Sanae Takaichi geplant. Nach Abschluss seines Besuchs in Japan wird der US-Präsident am Mittwoch in Südkorea erwartet, wo der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) stattfindet. Dort soll es am Donnerstag zur ersten persönlichen Begegnung mit Chinas Präsident seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus kommen. Besprechen haben die beiden Staatschefs einiges – allen voran den Handelskrieg zwischen den beiden Wirtschaftsmächten.