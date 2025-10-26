Diesen jungen Männern zahlen die Eltern ALLES

Männer suchen Sicherheit bei ihren Eltern

Doch warum wohnen manche Männer lieber ewig bei ihren Eltern, statt auszuziehen und ihr eigenes Geld zu verdienen? Eine Familientherapeutin sieht den Grund für den Trend in Unsicherheit und Instabilität junger Männer. Im Interview mit der „New York Post“ sagte Kathryn Smering: „Viele junge Menschen haben sich selbst noch nicht wirklich gefunden. Für einige ist es beruhigend, zu Hause zu sein.“ Dort würden sie sich geborgen und vor dieser „konfliktreichen Welt“ geschützt fühlen.