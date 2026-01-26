Ausgelaufenes Speiseöl sorgt für Stau auf Autobahn

Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Tankanhänger des Sattelschleppers um – gleich trat eine ölige Substanz aus. „Das Fahrzeug war nach ersten Informationen mit einem pflanzlichen Öl beladen – es besteht keine Gefahr für die Umwelt“, beruhigt die Freiwillige Feuerwehr Wernberg, die neben der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Velden zum Einsatz ausgerückt waren.