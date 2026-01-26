Vorteilswelt
Nach Lkw-Unfall

Ausgelaufenes Speiseöl sorgt für Stau auf Autobahn

Kärnten
26.01.2026 13:12
Der umgekippte Sattelschlepper verlor Speiseöl.
Der umgekippte Sattelschlepper verlor Speiseöl.(Bild: FF Wernberg)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Aus noch ungeklärter Ursache krachte ein Sattelschlepper am Montag gegen 9.30 Uhr in Kärnten auf der Südautobahn gegen die Betonabgrenzung vor einem Rastplatz. Dabei kippte ein Tankanhänger voller Speiseöl um.

Der italienische Laster war auf der A2 Südautobahn am Montag gerade in Richtung Klagenfurt unterwegs, als der Lenker zwischen Wernberg und Velden-West gegen 9.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Dabei kracht er gegen die Betonabgrenzung der Abfahrt zu einem Rastplatz.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Tankanhänger des Sattelschleppers um – gleich trat eine ölige Substanz aus. „Das Fahrzeug war nach ersten Informationen mit einem pflanzlichen Öl beladen – es besteht keine Gefahr für die Umwelt“, beruhigt die Freiwillige Feuerwehr Wernberg, die neben der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Velden zum Einsatz ausgerückt waren.

Es traten erhebliche Mengen Öl aus, das von den Feuerwehren gebunden wurde.
Es traten erhebliche Mengen Öl aus, das von den Feuerwehren gebunden wurde.(Bild: FF Wernberg)

Während durch die Sperre eines Fahrstreifens sich ein Stau bildete, machten sich die Wehren an die Arbeit. „Ein Teil des Öls rann aus und wurde gebunden, der im Tank verbliebene Teil wurde abgepumpt“, so die FF Wernberg. Unterstützend war auch der Landeschemiker im Einsatz – der umgekippte Anhänger wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Kärnten

Mehr Kärnten
Kuriose Kunst
Nonnenspiegel: Fromme Motive erlauben eitle Blicke
Nach Lkw-Unfall
Ausgelaufenes Speiseöl sorgt für Stau auf Autobahn
Faschingstermine
Gailtaler Narren bieten buntes Programm
Krone Plus Logo
Aber ÖSV-Asse happy
Weltcup-Chefs handelten gegen Vorgaben der FIS
Kommt aus den USA
KAC hat den Ersatz für Kapitän Hundertpfund
