Ausgelaufenes Speiseöl sorgt für Stau auf Autobahn

Aus noch ungeklärter Ursache krachte ein Sattelschlepper am Montag gegen 9.30 Uhr in Kärnten auf der Südautobahn gegen die Betonabgrenzung vor einem Rastplatz. Dabei kippte ein Tankanhänger voller Speiseöl um.
Der italienische Laster war auf der A2 Südautobahn am Montag gerade in Richtung Klagenfurt unterwegs, als der Lenker zwischen Wernberg und Velden-West gegen 9.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Dabei kracht er gegen die Betonabgrenzung der Abfahrt zu einem Rastplatz.
Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Tankanhänger des Sattelschleppers um – gleich trat eine ölige Substanz aus. „Das Fahrzeug war nach ersten Informationen mit einem pflanzlichen Öl beladen – es besteht keine Gefahr für die Umwelt“, beruhigt die Freiwillige Feuerwehr Wernberg, die neben der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Velden zum Einsatz ausgerückt waren.
Während durch die Sperre eines Fahrstreifens sich ein Stau bildete, machten sich die Wehren an die Arbeit. „Ein Teil des Öls rann aus und wurde gebunden, der im Tank verbliebene Teil wurde abgepumpt“, so die FF Wernberg. Unterstützend war auch der Landeschemiker im Einsatz – der umgekippte Anhänger wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.