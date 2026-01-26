Vorteilswelt
Mit dabei beim Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT!

Handball
26.01.2026 14:00
Promotion
(Bild: Krone KREATIV/HLA Marketing GmbH)

Die Krone verlost 3x2 Tickets für das MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe am 30. Jänner 2026 in der Sport Arena Wien – inklusive Players Party im Anschluss an das Final-Event! Spitzensport, Entertainment und ein Erlebnis, das sonst nur den Profis vorbehalten ist.

Vier Teams, vier Regionen, ein Titel
Mit den roomz JAGS VöslauFÖRTHOF UHK Krems, der HSG Holding Graz und dem ALPLA HC Hard stehen nun die Finalisten des neuen Handball Events fest.

Ab 15.30 Uhr startet die Gruppenphase, in der sich die Finalisten ihren Weg ins Endspiel erkämpfen, ehe ab 19.30 Uhr im großen Finale um den ersten Titel dieses Bewerbs gespielt wird.

Die finalen Spiele

roomz JAGS Vöslau vs. ALPLA HC Hard

FÖRTHOF UHK KREMS vs. HSG Holding Graz

HSG Holding Graz vs. ALPLA HC Hard

FÖRTHOF UHK KREMS vs. roomz JAGS Vöslau

Die Final-Gruppenphase wird ident zur Vorrunde ausgetragen. Jedes Duell besteht aus drei Abschnitten: zwei Mal 15 Minuten sowie einem 7-Meter-Werfen. Jeder Abschnitt wird separat gewertet. Die beiden bestplatzierten Teams bestreiten das Finale.

+3
Fotos

Sport mit Entertainment und Party
Nach der Siegerehrung endet der Abend aber nicht mit der Schlusssirene. Denn eine Players Party mit DJ sorgt für einen perfekten Abschluss des neuen MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe.

Jetzt noch Tickets sichern
MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe

Vier Topteams. Ein neuer Titel. 

Final-Event – MEHR LEBEN HNDBL3BEAT
🗓️ Freitag, 30. Jänner 2026
⏰ ab 15:30 Uhr | Finale um 19:30 Uhr
📍 Sport Arena Wien


🎟️ Jetzt Tickets sichern unter ticket.krone.at 

Jetzt mitspielen und Highlight gewinnen! 
Die Krone verlost 3x2 Tickets für das MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe am 30. Jänner 2026 in der Sport Arena Wien – inklusive Players Party im Anschluss an das Final-Event.

Ein besonderes Highlight wartet dabei auf die Gewinner eines Ticketpaares: Bei 1x2 Tickets gibt es ein exklusives Special-Erlebnis: Beim 7-Meter-Werfen am Originalfeld können sich die Gewinner selbst messen und hautnah erleben, wie sich ein Abschluss unter Wettkampfbedingungen anfühlt. 

Jetzt mitspielen und selbst mitfiebern! Teilnahmeschluss ist der 28. Jänner, 09:00 Uhr

