Mit dabei beim Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT!

Die Krone verlost 3x2 Tickets für das MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe am 30. Jänner 2026 in der Sport Arena Wien – inklusive Players Party im Anschluss an das Final-Event! Spitzensport, Entertainment und ein Erlebnis, das sonst nur den Profis vorbehalten ist.
Vier Teams, vier Regionen, ein Titel
Mit den roomz JAGS Vöslau, FÖRTHOF UHK Krems, der HSG Holding Graz und dem ALPLA HC Hard stehen nun die Finalisten des neuen Handball Events fest.
Ab 15.30 Uhr startet die Gruppenphase, in der sich die Finalisten ihren Weg ins Endspiel erkämpfen, ehe ab 19.30 Uhr im großen Finale um den ersten Titel dieses Bewerbs gespielt wird.
roomz JAGS Vöslau vs. ALPLA HC Hard
FÖRTHOF UHK KREMS vs. HSG Holding Graz
HSG Holding Graz vs. ALPLA HC Hard
FÖRTHOF UHK KREMS vs. roomz JAGS Vöslau
Die Final-Gruppenphase wird ident zur Vorrunde ausgetragen. Jedes Duell besteht aus drei Abschnitten: zwei Mal 15 Minuten sowie einem 7-Meter-Werfen. Jeder Abschnitt wird separat gewertet. Die beiden bestplatzierten Teams bestreiten das Finale.
Sport mit Entertainment und Party
Nach der Siegerehrung endet der Abend aber nicht mit der Schlusssirene. Denn eine Players Party mit DJ sorgt für einen perfekten Abschluss des neuen MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe.
Vier Topteams. Ein neuer Titel.
Final-Event – MEHR LEBEN HNDBL3BEAT
Freitag, 30. Jänner 2026
ab 15:30 Uhr | Finale um 19:30 Uhr
Sport Arena Wien
Jetzt mitspielen und Highlight gewinnen!
Ein besonderes Highlight wartet dabei auf die Gewinner eines Ticketpaares: Bei 1x2 Tickets gibt es ein exklusives Special-Erlebnis: Beim 7-Meter-Werfen am Originalfeld können sich die Gewinner selbst messen und hautnah erleben, wie sich ein Abschluss unter Wettkampfbedingungen anfühlt.
Jetzt mitspielen und selbst mitfiebern! Teilnahmeschluss ist der 28. Jänner, 09:00 Uhr