Deutsche berichten:

Super-Youngster Paul Wanner sagt Ja zu Österreich

Fußball International
26.01.2026 14:21
Hier noch im Deutschland-Dress, in Zukunft angeblich aber nicht mehr – Paul Wanner
Hier noch im Deutschland-Dress, in Zukunft angeblich aber nicht mehr – Paul Wanner
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lange ist um ihn gerungen worden und lange hat er selbst mit sich gerungen, aber nun scheint der Drops gelutscht, der Käse gegessen, die Messe gelesen zu sein: Super-Youngster Paul Wanner soll sich gegen eine Karriere in Deutschlands Nationalmannschaft und für Österreichs Nationalteam entschieden haben!



Das will zumindest die Münchner „tz“ im Vorfeld des Aufeinandertreffens von Wanners aktuellem Klub PSV Eindhoven mit Wanners früherem Heimatverein Bayern München in der Champions League in Erfahrung gebracht haben. „Ich träume davon, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen – aber bis dahin will und muss ich erst einmal Woche für Woche Leistung bringen“, wird der 20-Jährige dahingehend zitiert.

Paul Wanner (li.) im Dress der PSV Eindhoven
Paul Wanner (li.) im Dress der PSV Eindhoven

Im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet
Der in Dornbirn geborene Wanner, Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin, wurde im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet. In den vergangenen Saisonen war er bereits an die SV Elversberg (2023/24) und den 1. FC Heidenheim (2024/25) verliehen, ehe er im vorigen Sommer fix zur PSV Eindhoven wechselte. Wanner unterschrieb beim Fußball-Meister der Niederlande einen Fünfjahresvertrag und erhält die prestigeträchtige Rückennummer 10.

Einladung von DFB-Teamchef ausgeschlagen
Auf Nationalteam-Ebene lief Wanner bisher nur für Deutschland auf, nach Auftritten in der U17, in der U18 und in der U20 war er vergangenen Sommer auch Teil des deutschen Teams, das bei der U21-Europameisterschaft im Finale an England scheiterte. Der Offensivspieler hatte in der Vergangenheit dennoch wiederholt gesagt, dass er bei seiner A-Team-Zukunft nichts überstürzen wolle – und sogar eine Einladung von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann ausgeschlagen.

Mit Österreichs Nationalmannschaft nahm Wanner im November 2022 Fühlung auf, als er von Teamchef Ralf Rangnick ins Trainingscamp in Marbella eingeladen wurde und anschließend einige Tage als „zusätzlicher Trainingsspieler“ in den rot-weiß-roten Fußball hineinschnuppern durfte ...

