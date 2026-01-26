Super-Youngster Paul Wanner sagt Ja zu Österreich

Einladung von DFB-Teamchef ausgeschlagen

Auf Nationalteam-Ebene lief Wanner bisher nur für Deutschland auf, nach Auftritten in der U17, in der U18 und in der U20 war er vergangenen Sommer auch Teil des deutschen Teams, das bei der U21-Europameisterschaft im Finale an England scheiterte. Der Offensivspieler hatte in der Vergangenheit dennoch wiederholt gesagt, dass er bei seiner A-Team-Zukunft nichts überstürzen wolle – und sogar eine Einladung von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann ausgeschlagen.