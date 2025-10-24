Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gattin bei Mette-Marit

Selenskyj von König Charles in Windsor empfangen

Royals
24.10.2025 14:21
Selenskyj und König Charles auf Schoss Windsor
Selenskyj und König Charles auf Schoss Windsor(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Vor einem Treffen von Unterstützerstaaten der Ukraine in London ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vom britischen König Charles III. empfangen worden. 

0 Kommentare

Selenskyj und Charles schritten am Freitag zusammen die Ehrengarde vor dem Schloss Windsor westlich von London ab, und die ukrainische Nationalhymne wurde gespielt. Anschließend fand eine Audienz beim König statt. Es war das dritte bekannte Treffen zwischen Selenskyj und Charles in diesem Jahr.

Selenskyj und Charles schritten am Freitag zusammen die Ehrengarde vor dem Schloss Windsor ...
Selenskyj und Charles schritten am Freitag zusammen die Ehrengarde vor dem Schloss Windsor westlich von London ab, und die ukrainische Nationalhymne wurde gespielt.(Bild: AP/Aaron Chown)
. Anschließend fand eine Audienz beim König statt.
. Anschließend fand eine Audienz beim König statt.(Bild: AP/Aaron Chown)
Es war das dritte bekannte Treffen zwischen Selenskyj und Charles in diesem Jahr.
Es war das dritte bekannte Treffen zwischen Selenskyj und Charles in diesem Jahr.(Bild: AP/Aaron Chown)

Koalition der Willigen
Das Treffen der sogenannten Koalition der Willigen zur weiteren Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland war für Freitagnachmittag angesetzt. Bei den Gesprächen stehe das Ziel im Mittelpunkt, den „Druck auf Russland maximal zu erhöhen“ und „die Ukraine bestmöglich und durchhaltefähig zu unterstützen“, hieß es von Seiten der deutschen Bundesregierung.

Der britische Premierminister Keir Starmer will die europäischen Verbündeten der Ukraine bei dem Treffen dazu aufrufen, mehr Waffen mit großer Reichweite an Kiew zu liefern. Die Ukraine müsse angesichts des nahenden Winters in die bestmögliche Position gebracht werden, erklärte Starmers Büro.

Premierminister Keir Starmer umarmte Selenskyj zur Begrüßung.
Premierminister Keir Starmer umarmte Selenskyj zur Begrüßung.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Starmer will die europäischen Verbündeten der Ukraine bei dem Treffen dazu aufrufen, mehr Waffen ...
Starmer will die europäischen Verbündeten der Ukraine bei dem Treffen dazu aufrufen, mehr Waffen mit großer Reichweite an Kiew zu liefern.(Bild: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH)
Die Ukraine müsse angesichts des nahenden Winters in die bestmögliche Position gebracht werden, ...
Die Ukraine müsse angesichts des nahenden Winters in die bestmögliche Position gebracht werden, erklärte Starmers Büro.(Bild: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

Ukrainische First Lady in Norwegen
Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, wurde unterdessen bei einem Besuch im Königspalast in Oslo von der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt.

Die Ehefrau von Kronprinz Haakon ist seit Anfang Oktober in Reha-Behandlung, um die Folgen ihrer unheilbaren Lungen-Fibrose zu heilen, nahm diesen Termin aber dennoch wahr. 

Kronprinzessin Mette-Marit und Olena Selenska
Kronprinzessin Mette-Marit und Olena Selenska(Bild: EPA/FREDRIK VARFJELL / POOL)
Lesen Sie auch:
Das Königspaar beim gemeinsamen Gebet mit dem Papst.
Historisches Ereignis
Britisches Königspaar betet mit Papst Leo XIV.
23.10.2025
Kein „Weißes Privileg“
Camilla mit schwarzer Krone aus Blättern bei Papst
23.10.2025

Der britische König Charles war am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla bei einer Audienz bei Papst Leo XIV. im Vatikan. Gemeinsam mit dem Heiligen Vater betete das Königspaar in der Sixtinischen Kapelle. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.733 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
240.169 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.837 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Royals
Gattin bei Mette-Marit
Selenskyj von König Charles in Windsor empfangen
Großes Gelächter
König Harald witzelt über Netflix-Doku von Tochter
Charles greift durch!
„Verräter“-Strafe für gefallenen Prinz Andrew
Therapie zeigt Wirkung
Mette-Marit unterbricht Reha für royales Dinner
Chefin aus der Hölle?
Meghan vergrault zehnte PR-Agentin in fünf Jahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf