Salzburg-Fans haben nach 2:3 „die Schnauze voll“

Red Bull Salzburg bleibt auch nach dem dritten Spiel in der Ligaphase der Europa League ohne Punkt. Die Letsch-Elf musste sich Ferencváros geschlagen geben, die Bullen-Fans haben „die Schnauze voll“.
Aufregung herrschte gestern bereits Stunden vor dem Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Ferencváros. Ein Sonderzug mit Gäste-Fans wurde an der Grenze zurückgewiesen. Die Aktion sei auf Geheiß des österreichischen Innenministeriums durchgeführt worden, erklärte Ferencváros. „Skandalös“, kommentierte Außenminister Peter Szijjarto die Aktion. Aus Wien wurde das zurückgewiesen. Der Lokführer soll den Fans die Weiterfahrt untersagt haben.
Heiß her ging es auch auf dem Platz, wo Baidoo vor nur 8342 Zuschauern das 1:0 erzielte (13.). Nach einem Handspiel von Rasmussen scheiterte Varga neun Minuten später per Elfer an Schlager. Danach flachte das Spiel bis zur Pause ab.
Während die Elf von Thomas Letsch schläfrig aus der Kabine kam, waren die Ungarn hellwach und knipsten dreimal in acht Minuten!
Salzburgs Fans hatten genug gesehen. „Wir haben die Schnauze voll“, hallte es durch die Arena in Wals-Siezenheim. „Letsch raus“-Rufe wurden angestimmt.
„Das geht nicht“
Joker Vertessen gelang noch das 2:3 (72.), dabei blieb es aber. Salzburg ist damit nach drei Partien weiter punktelos. „Drei Fehler in acht Minuten – das geht auf diesem Niveau nicht“, brachte es Kerim Alajbegovic auf den Punkt.
