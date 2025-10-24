Salzburg-Fans haben nach 2:3 „die Schnauze voll“

Aufregung herrschte gestern bereits Stunden vor dem Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Ferencváros. Ein Sonderzug mit Gäste-Fans wurde an der Grenze zurückgewiesen. Die Aktion sei auf Geheiß des österreichischen Innenministeriums durchgeführt worden, erklärte Ferencváros. „Skandalös“, kommentierte Außenminister Peter Szijjarto die Aktion. Aus Wien wurde das zurückgewiesen. Der Lokführer soll den Fans die Weiterfahrt untersagt haben.