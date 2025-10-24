Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter ohne Punkt

Salzburg-Fans haben nach 2:3 „die Schnauze voll“

Europa League
24.10.2025 05:36
Gewohntes Bild: Kitano (li.) und Vertessen enttäuscht.
Gewohntes Bild: Kitano (li.) und Vertessen enttäuscht.(Bild: Tröster Andreas)

Red Bull Salzburg bleibt auch nach dem dritten Spiel in der Ligaphase der Europa League ohne Punkt. Die Letsch-Elf musste sich Ferencváros geschlagen geben, die Bullen-Fans haben „die Schnauze voll“.

0 Kommentare

Aufregung herrschte gestern bereits Stunden vor dem Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Ferencváros. Ein Sonderzug mit Gäste-Fans wurde an der Grenze zurückgewiesen. Die Aktion sei auf Geheiß des österreichischen Innenministeriums durchgeführt worden, erklärte Ferencváros. „Skandalös“, kommentierte Außenminister Peter Szijjarto die Aktion. Aus Wien wurde das zurückgewiesen. Der Lokführer soll den Fans die Weiterfahrt untersagt haben.

Lesen Sie auch:
Alexander Schlager und Red Bull Salzburg stand die Enttäuschung über das 2:3 gegen Ferencvaros ...
„Krone“-Bewertung
Dreimal Tiefstnote! Salzburg von der Rolle
24.10.2025
Fan-Drama vor Spiel
Salzburg verliert auch drittes Europa-League-Spiel
23.10.2025
Nachspiel droht
Ferencvaros-Fans dürfen nicht einreisen, Klub tobt
23.10.2025

Heiß her ging es auch auf dem Platz, wo Baidoo vor nur 8342 Zuschauern das 1:0 erzielte (13.). Nach einem Handspiel von Rasmussen scheiterte Varga neun Minuten später per Elfer an Schlager. Danach flachte das Spiel bis zur Pause ab.

Während die Elf von Thomas Letsch schläfrig aus der Kabine kam, waren die Ungarn hellwach und knipsten dreimal in acht Minuten!

  • Krätzig irrte im Strafraum herum, Varga schloss zum 1:1 ab (50.).
  • Lainer konnte eine Flanke nicht verhindern, Kjaergaard verlor Zachariassen aus den Augen – 1:2 (56.)!
  • Gadou patzte bei einem langen Ball, Bamidele schloss ab – 1:3 (58.)!

Salzburgs Fans hatten genug gesehen. „Wir haben die Schnauze voll“, hallte es durch die Arena in Wals-Siezenheim. „Letsch raus“-Rufe wurden angestimmt.

„Das geht nicht“
Joker Vertessen gelang noch das 2:3 (72.), dabei blieb es aber. Salzburg ist damit nach drei Partien weiter punktelos. „Drei Fehler in acht Minuten – das geht auf diesem Niveau nicht“, brachte es Kerim Alajbegovic auf den Punkt.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
246.384 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
227.072 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.326 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Europa League
Weiter ohne Punkt
Salzburg-Fans haben nach 2:3 „die Schnauze voll“
Sturm-Reaktionen
„Wir haben die Stimmung lange gedämpft!“
„Krone“-Bewertung
Dreimal Tiefstnote! Salzburg von der Rolle
Niederlage in Glasgow
Sturm Graz verspielt 1:0-Führung in drei Minuten
Fan-Drama vor Spiel
Salzburg verliert auch drittes Europa-League-Spiel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf