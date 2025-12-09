Reise nach Graz! Feiert Arnautovic Blitz-Comeback?

Arnautovic hatte sich vor gut zwei Wochen in der Europa League eine Adduktorenverletzung zugezogen. Der Klub sprach zunächst von rund vier Wochen Pause. Nun deutet vieles auf eine schnellere Rückkehr hin. Wie serbische Medien berichten, wird Österreichs Rekordtorschütze mit dem Team nach Graz reisen.