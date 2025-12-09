Vorteilswelt
Im Kader gegen Sturm

Reise nach Graz! Feiert Arnautovic Blitz-Comeback?

Europa League
09.12.2025 14:47
Marko Arnautović musste am 27. November in der Europa League gegen FCSB Bukarest verletzt ...
Marko Arnautović musste am 27. November in der Europa League gegen FCSB Bukarest verletzt ausgewechselt werden.(Bild: AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC)

ÖFB-Star Marko Arnautović reist mit Roter Stern Belgrad zum Europa-League-Duell nach Graz und könnte früher als erwartet sein Comeback feiern.

Arnautovic hatte sich vor gut zwei Wochen in der Europa League eine Adduktorenverletzung zugezogen. Der Klub sprach zunächst von rund vier Wochen Pause. Nun deutet vieles auf eine schnellere Rückkehr hin. Wie serbische Medien berichten, wird Österreichs Rekordtorschütze mit dem Team nach Graz reisen.

Grünes Licht
„Seine Genesung läuft besser als erwartet“, heißt es. Arnautovic soll selbst darauf gedrängt haben, der Mannschaft im wichtigen Auswärtsspiel zu helfen. Die jüngste Untersuchung gab ihm grünes Licht für eine teilweise Rückkehr.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic
Die Adduktoren
Bitter! Arnautovic fällt verletzt wochenlang aus
29.11.2025
„Für immer dankbar“
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
29.11.2025

Ein Platz in der Startelf gilt dennoch als ausgeschlossen, das Risiko wäre zu groß. Möglich ist jedoch ein Kurzeinsatz in der zweiten Hälfte.

