Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tariferhöhung

Hier bezahlt man bald deutlich mehr fürs Parken

Oberösterreich
24.10.2025 11:28
Ab Mitte Dezember wird die Zahlung auch per Karte möglich sein.
Ab Mitte Dezember wird die Zahlung auch per Karte möglich sein.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ab 1. November gelten in der Braunauer Innenstadt neue Parktarife: Eine Stunde kostet künftig 1,50 Euro statt bisher 1,20 Euro. Es ist die erste Anpassung seit 2010. Beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigte sich: Viele Autofahrer wussten von der Änderung noch nichts – und reagierten mit gemischten Gefühlen.

0 Kommentare

Die Teuerungen sind überall spürbar – jetzt trifft es auch die Autofahrer in Braunau. Ab 1. November steigen in der Innenstadt die Kurzparktarife, was viele wohl erst noch erfahren werden. Beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigte sich: Die meisten Braunauer wussten von der bevorstehenden Änderung noch nichts, sind aber über die Tariferhöhung nicht besonders erfreut.

1,50 statt 1,20 Euro
Zum ersten Mal seit 2010 werden die Gebühren angepasst: Eine Stunde kostet künftig 1,50 Euro statt bisher 1,20 Euro. Die Zeiten bleiben gleich – von Montag bis Freitag jeweils 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, an Samstagen von 8 bis 12 Uhr. Innerhalb der Ringstraße darf weiterhin maximal drei Stunden geparkt werden.

„Kann man nicht mit einem Schulterzucken abtun“
FP-Verkehrsausschussobmann Hans Pill argumentiert die Erhöhung im Gespräch mit der „Krone“ so: „Eine Empfehlung des Landesrechnungshofs kann man nicht einfach mit einem Schulterzucken abtun. Ich muss betonen, dass wir aber nicht den vollen Rahmen angewendet haben.“ Dass die Braunauer der Erhöhung kritisch gegenüberstehen werden, ist ihm bewusst: „Natürlich gehe ich davon aus, dass der Umstand für wenig Begeisterung bei den Bürgern sorgen wird.“

Immerhin wird das Bezahlen einfacher: Ab Mitte Dezember 2025 kann die Parkgebühr nicht nur mit Handyparken und Münzen, sondern auch per Bankomat- oder Kreditkarte beglichen werden. 

Kurzparkzone wird erweitert
Weil zuletzt durch Umbauten einige Stellplätze weggefallen sind, wird die Kurzparkzone erweitert. Neu dazu kommen ein Teil des Stechl-Parkplatzes sowie der Bereich entlang der Ringstraße gegenüber der ehemaligen Kapuzinerkirche. Für Innenstadtbewohner und Betriebe gibt es weiterhin die Bewohnerparkregelung per Genehmigung der Stadtpolizei.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
250.097 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
233.877 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
204.822 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Oberösterreich
Konsument verärgert
Hausbau wurde trotz Festpreis um 7.300 Euro teurer
Tariferhöhung
Hier bezahlt man bald deutlich mehr fürs Parken
Auch wegen der Zölle
Voest baut lokale Produktion in den USA weiter aus
Krone Plus Logo
Sachkundenachweis
Fall „Lotti“: Hundegesetz wird jetzt geändert
Krone Plus Logo
Ein Jahr nach Amoklauf
„Der Einsatz hat etwas mit den Menschen gemacht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf