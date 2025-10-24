Hier bezahlt man bald deutlich mehr fürs Parken

„Kann man nicht mit einem Schulterzucken abtun“

FP-Verkehrsausschussobmann Hans Pill argumentiert die Erhöhung im Gespräch mit der „Krone“ so: „Eine Empfehlung des Landesrechnungshofs kann man nicht einfach mit einem Schulterzucken abtun. Ich muss betonen, dass wir aber nicht den vollen Rahmen angewendet haben.“ Dass die Braunauer der Erhöhung kritisch gegenüberstehen werden, ist ihm bewusst: „Natürlich gehe ich davon aus, dass der Umstand für wenig Begeisterung bei den Bürgern sorgen wird.“