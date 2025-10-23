Vorteilswelt
Wegen Personalmangel

Pro Monat werden im KUK 150 Operationen gestrichen

Oberösterreich
23.10.2025 17:53
Planbare Operationen können teilweise nicht mehr stattfinden.
Planbare Operationen können teilweise nicht mehr stattfinden.(Bild: Gorodenkoff Productions OU)

„Um weiterhin eine qualitativ hochwertige und sichere Versorgung gewährleisten zu können, werden die OP-Kapazitäten ab November 2025 KUK-weit vorübergehend angepasst“, gab das Kepler Universitätsklinikum am Donnerstagnachmittag bekannt. Vor allem bei den Ärzten der Anästhesie und im Bereich der OP-Pflege mangelnd es am benötigten Personal.

Konkret bedeutet die Anpassung der Kapazitäten, dass im Monat im Schnitt 150 planbare Operationen gestrichen werden müssen. Derzeit finden monatlich noch mehr als 2000 Operationen statt. Um die Reduktionen so gering als nötig halten zu können, würden die verfügbaren Ressourcen laufend evaluiert werden. Man hofft, dass sich die Situation im kommenden Jahr wieder entspannt und man mit dem dritten Quartal 2026 wieder auf das bisherige Operationsniveau zurückkommen kann.

Wir sind uns bewusst, dass jede Verschiebung eines geplanten Eingriffs mit Unsicherheiten verbunden sein kann. Deshalb setzen wir alles daran, Betroffene frühzeitig zu informieren, transparent zu kommunizieren und gemeinsam individuelle Lösungen zu finden – etwa durch Verlegungen innerhalb der Holding, wo dies möglich ist.

Karl-Heinz Stadlbauer, Ärztlicher Direktor des Kepler Universitätsklinikums

Notfälle nicht betroffen
Von den Einschränkungen nicht betroffen sind Notfälle und medizinische Eingriffe, versichert das Spital. „Verschoben werden ausschließlich planbare (elektive) Operationen, bei denen eine Verschiebung medizinisch vertretbar ist. Die PatientInnen werden vom Klinikum informiert. Die Entscheidung über eine Verschiebung erfolgt stets unter Berücksichtigung der medizinischen Dringlichkeit“, wird argumentiert.

