Pro Monat werden im KUK 150 Operationen gestrichen

Konkret bedeutet die Anpassung der Kapazitäten, dass im Monat im Schnitt 150 planbare Operationen gestrichen werden müssen. Derzeit finden monatlich noch mehr als 2000 Operationen statt. Um die Reduktionen so gering als nötig halten zu können, würden die verfügbaren Ressourcen laufend evaluiert werden. Man hofft, dass sich die Situation im kommenden Jahr wieder entspannt und man mit dem dritten Quartal 2026 wieder auf das bisherige Operationsniveau zurückkommen kann.