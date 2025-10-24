Horizon 20 Max: XGIMIs bislang hellste „Leuchte“

Die neue Horizon-20-Serie umfasst drei Modelle: den Horizon 20, den Horizon 20 Pro und den Horizon 20 Max, der in puncto Leuchtkraft und somit letztlich auch Preis die Speerspitze des Line-ups markiert. Mit 5700 ISO-Lumen – das Einstiegsmodell bringt es auf 3200, die Pro-Variante auf 4100 Lumen – ist er laut XGIMI der bislang hellste Heimprojektor des Unternehmens. Was das in der Praxis bedeutet? Wir haben es ausprobiert.