Horizon 20 Max: XGIMIs bislang hellste „Leuchte“

Heimkino-Freuden, selbst bei Tageslicht – XGIMIs neuer 4K-Laser-Beamer Horizon 20 Max soll’s möglich machen und den „Beginn einer neuen Ära gestochen scharfer Projektion“ einläuten. Ob das gelingt? Wir haben das Spitzenmodell auf Herz und Lumen getestet.
Die neue Horizon-20-Serie umfasst drei Modelle: den Horizon 20, den Horizon 20 Pro und den Horizon 20 Max, der in puncto Leuchtkraft und somit letztlich auch Preis die Speerspitze des Line-ups markiert. Mit 5700 ISO-Lumen – das Einstiegsmodell bringt es auf 3200, die Pro-Variante auf 4100 Lumen – ist er laut XGIMI der bislang hellste Heimprojektor des Unternehmens. Was das in der Praxis bedeutet? Wir haben es ausprobiert.
