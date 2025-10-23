Events rund um den Nationalfeiertag

Am Wochenende stehen in OÖ einige Highlights auf dem Programm. Musik aus Schottland gibt es in Freistadt, Musik von und mit Hans Krankl beim von der „Krone“ präsentierten Konzert in der PlusCity. Für Lacher sorgen das Trio „MischMasch“ in Traun und in Leonding Clemens Maria Schreiner. Briefmarkensammler können im Volkshaus Keferfeld tauschen. Fans von Tradition sind beim Schuhplattlbewerb richtig.