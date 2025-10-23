„Sie war bewusstlos, hat nur ganz schwer geatmet“

Zustand sehr kritisch

„Während wir gewartet haben, haben wir mit ihr gesprochen und ihr gut zugeredet – weil wir sonst nichts tun konnten und gehofft haben, sie bekommt es vielleicht trotzdem mit.“ Gemeinsam mit einem dritten Alpinisten, der selbst vor einigen Jahren dort abgestürzt war, halfen sie den neun Bergrettern und Alpinpolizisten. Abtransport und Erstversorgung gestalteten sich schwierig, schließlich kam die Wanderin in kritischem Zustand ins Klinikum Wels. Von dort hieß es am Donnerstagnachmittag, ihr Zustand sei sehr kritisch.