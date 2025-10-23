„Begeisterung fürs Sparen so hoch wie noch nie“

Nachfrage nach langfristigen Anlagen steigt

Immer mehr denken in großen Schritten: „Drei-, vier-, oder fünfjährig gebundene Sparbücher werden wieder besonders interessant“, erzählt Markus Auer, Generaldirektor der VKB. Und Reinhard Schwendtbauer, CEO der Raiffeisenlandesbank OÖ, stellt fest: „Der Hauptfokus liegt wie immer am Sparbuch, aber es gibt sehr viel Nachfrage nach Vorsorgesparen und Veranlagungsmöglichkeiten, die langfristig sind.“