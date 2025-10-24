Fall „Lotti“: Hundegesetz wird jetzt geändert

„Mein Sohn ist kürzlich an Krebs verstorben. Er hatte gemeinsam mit seiner Frau einen Hund, jetzt soll sie den Sachkundekurs machen. Dabei hat sie den Hund in den letzten Jahren immer versorgt“, wundert sich Silvia M. aus Linz über die Tücken des Hundehaltegesetzes in Oberösterreich.