„Für Rettung aus sinkendem Auto bleibt kaum Zeit“

„Erste Minute zählt“

Auf die Frage nach dem Verwesungszustand der Leichen wagen Obduzenten „ohne sie am Tisch zu haben“ keine Aussage, nur: „In zehn Jahren kann viel passieren.“ Nur auf die Frage nach der misslungenen Flucht aus dem sinkenden Wagen gibt’s eine logische Erklärung. ÖAMTC-Experte Robert Kolerovic hat Sinktests mit verschiedenen Pkw gemacht: „Im Schnitt dauert es nur drei bis vier Minuten, bis ein Fahrzeug vollständig unter Wasser ist – doch bereits innerhalb der ersten Minute muss gehandelt werden, um sich zu retten.“