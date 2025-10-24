Voest baut lokale Produktion in den USA weiter aus

In Summe sei der Markt, auf dem das österreichische Unternehmen 49 Standorte betreibt, positiv, sagte Eibensteiner am Freitag auf der Gewinn-Messe, ohne auf konkrete Fragen zu den Werken in Corpus Christi und Cartersville einzugehen. Teilweise müsse die voestalpine zwar neue Märkte suchen, weil die importierten Produkte in den USA nicht mehr abgesetzt werden können. Aber „wir werden den Markt sicher weiterentwickeln“. Schon bisher sei viel investiert worden, um „local for local“ zu erzeugen.