Zwei Fälle, die eines gemeinsam haben: Verachtung

Ich vermute noch eine weitere Gemeinsamkeit: Diese Jugendlichen waren mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits in ihrer Schulzeit auffällig. Ich wette, es gibt Lehrerinnen, die über den einen oder anderen schon in der Volksschule Berichte geschrieben hatten. Einer der Burschen soll demnach in seine Mittelschule eingebrochen sein und das Lehrerzimmer verwüstet haben.

Welche Maßnahmen gab es danach? Damit meine ich nicht die Gespräche beim Jugendamt oder der Männerberatung. Sofern es solche gab, haben sie offensichtlich nichts gebracht.