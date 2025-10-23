Sängerin Grimes schockt Fans mit Gesichts-Tattoo

Nicht mal Grimes‘ Eltern sahen Tattoo

Und tatsächlich ist es nicht ganz das, was viele wohl erwartet hätten. Denn Grimes ließ sich einen kaum wahrnehmbaren Ring neben ihrem linken Auge stechen. „Nicht einmal meine Eltern“ sei das Tattoo aufgefallen, auch nicht, nachdem sie es sogar in ihrem neuesten Musikvideo präsentiert habe.