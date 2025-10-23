Vorteilswelt
Kunst oder Ausschlag?

Sängerin Grimes schockt Fans mit Gesichts-Tattoo

Society International
23.10.2025 17:00
Sängerin Grimes präsentierte auf Instagram ihr neuestes Tattoo – ein Ring im Gesicht!
Sängerin Grimes präsentierte auf Instagram ihr neuestes Tattoo – ein Ring im Gesicht!(Bild: instagram.com/grimes)

Mit ihren außergewöhnlichen Tattoos hat Grimes schon in der Vergangenheit mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt setzte die Sängerin eines drauf und zeigte sich mit Gesichts-„Peckerl“ auf Instagram. Und das fiel irgendwie sehr seltsam aus ...

„Ich habe ungefähr zehn Jahre damit verbracht, mich emotional auf ein Gesichtstattoo vorzubereiten, aber ich glaube, ich habe zu viel auf mein Gesicht gemalt und es hat buchstäblich niemand bemerkt“, schrieb Grimes auf Instagram und zeigte ihren Fans ihr neuestes „Peckerl“.

Nicht mal Grimes‘ Eltern sahen Tattoo
Und tatsächlich ist es nicht ganz das, was viele wohl erwartet hätten. Denn Grimes ließ sich einen kaum wahrnehmbaren Ring neben ihrem linken Auge stechen. „Nicht einmal meine Eltern“ sei das Tattoo aufgefallen, auch nicht, nachdem sie es sogar in ihrem neuesten Musikvideo präsentiert habe.

Sehen Sie hier das Foto, auf dem Grimes ihr neues Tattoo ihren Fans vorstellt:

Sie selbst sei jedoch hellauf begeistert mit dem Ergebnis ihrer Tattoo-Künstlerin, die „etwas wirklich Neues und Innovatives geschaffen hat“, wie Grimes weiter erklärte. „Hier steckt meiner Meinung nach wahre Schönheit, Zartheit und Innovation.“ Es sei ihr absolutes „Lieblingstattoo“.

Hautkrankheit oder Lieblings-Pasta?
Bei den Fans kam das neue „Peckerl“ der Sängerin allerdings nur mäßig gut an. Viele witzelten, dass man es ja gar nicht bemerken würde. „Ist das Gesichtstattoo bei uns im Raum??“, schrieb einer frech. Ein anderer seufzte: „Es erinnert mich an meinen ersten Ringelflechte-Fall.“

Noch einer scherzte: „Was ist deine Lieblings-Pasta-Form?“ Und ein Fan war sichtlich enttäuscht, erklärte: „Du könntest das coolste Gesichtstattoo aller Zeiten haben, aber stattdessen hast du das. Tut mir leid, aber ich bin so verwirrt.“

Andere Fans hingegen jubelten über so viel Mut und schrieben etwa „Es steht dir einfach super“ oder „Ich liebe es, besonders mit den blonden Haaren.“

Daniela Altenweisl
Kommentare

