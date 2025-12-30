Vorteilswelt
Spontan ins Neue Jahr

Die besten Last-Minute-Tipps für Silvester

Wien
30.12.2025 11:00
Die Feuerwerke in der Stadt sieht man am besten vom Kahlenberg aus.
Die Feuerwerke in der Stadt sieht man am besten vom Kahlenberg aus.

Wer spontan ist oder erst jetzt kurz vor dem Jahreswechsel plant, muss trotzdem nicht auf ein unvergessliches Erlebnis verzichten.

Hier sind ein paar praktische Last-Minute-Tipps, wie Sie Silvester in Wien stressfrei und stimmungsvoll genießen können:

Der Wiener Silvesterpfad zählt zu den größten Silvesterfeierlichkeiten Europas.
Der Wiener Silvesterpfad zählt zu den größten Silvesterfeierlichkeiten Europas.
  • Der Silvesterpfad ist ideal für Kurzentschlossene. Er führt durch die Innenstadt (u. a. Rathausplatz, Stephansplatz, Graben, Prater) und bietet Live-Musik, Shows und Kulinarik. Der Eintritt ist frei – einfach warm anziehen und treiben lassen. Tipp: Früh kommen, denn abends wird es sehr voll.
Mit einem Adrenalin-Kick im Prater ins neue Jahr starten
Mit einem Adrenalin-Kick im Prater ins neue Jahr starten
  • Am 31. Dezember verwandelt sich auch der Wurstelprater bis 2 Uhr früh wieder in eine der beliebtesten Silvesterlocations der Stadt. „Was gibt es besseres, als mit einem Glas Sekt und dem Donauwalzer auf dem Riesenradplatz ins neue Jahr zu tanzen“, schwärmt Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang. „Bei uns zieht sich der Abend ganz sicher nicht – im Gegenteil! Die Fahrgeschäfte warten für einen Adrenalin-Kick und unsere Gastronomielokale sorgen für das leibliche Wohl.“
    Achtung: Bei der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen, bei der U2 Messe Prater auszusteigen, da der Zugang über den Praterstern bei großen Veranstaltungen erschwert ist.
  • Wenn Silvester unvergesslich werden soll: Silvester Gala in der Prater Alm mit All-you-can-eat-Buffet, Sektempfang und Dinnershow mitten im Prater. Einlass ab 18 Uhr. Gefeiert wird bis nach Mitternacht.
  • Burlesque, Swing, Entertainment und Wiener Kulinarik verspricht der „Concordias 1920er-Silvesterball“ im Palais Eschenbach. Im historischen Ambiente inszeniert das Team der Cateringkultur rund um den Gastronomen Thomas Gailer zum Jahreswechsel einen exklusiven Ball mit Galabuffet, Musik der Charleston-Ära, Elektro-Swing, zwei lasziven Burlesque-Shows von Lila Mae und einem Konfettifeuerwerk um Mitternacht.

Zeitreise in die Goldenen 1920er-Jahre: Concordias Silvesterball im Palais Eschenbach verspricht ...
Zeitreise in die Goldenen 1920er-Jahre: Concordias Silvesterball im Palais Eschenbach verspricht eine Nacht wie „Samt und Seide"
  • Im Vindobona wartet die Cirque Rouge Silvestergala mit Artistik, Comedy und Burlesque samt 5-Gang-Dinner.
  • Ein großes Showprogramm samt 7-Gang-Menü bis mindestens 1 Uhr früh wird auch bei der Silvestergala im Schönbrunner Stöckl geboten.
Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
