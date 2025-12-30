Die besten Last-Minute-Tipps für Silvester

Burlesque, Swing, Entertainment und Wiener Kulinarik verspricht der „Concordias 1920er-Silvesterball“ im Palais Eschenbach. Im historischen Ambiente inszeniert das Team der Cateringkultur rund um den Gastronomen Thomas Gailer zum Jahreswechsel einen exklusiven Ball mit Galabuffet, Musik der Charleston-Ära, Elektro-Swing, zwei lasziven Burlesque-Shows von Lila Mae und einem Konfettifeuerwerk um Mitternacht.