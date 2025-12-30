Die besten Last-Minute-Tipps für Silvester

Niedergeschlagen, doch Opfer verfolgte Peiniger
Attacke bei U6-Station
Wer spontan ist oder erst jetzt kurz vor dem Jahreswechsel plant, muss trotzdem nicht auf ein unvergessliches Erlebnis verzichten.
Hier sind ein paar praktische Last-Minute-Tipps, wie Sie Silvester in Wien stressfrei und stimmungsvoll genießen können:
Burlesque, Swing, Entertainment und Wiener Kulinarik verspricht der „Concordias 1920er-Silvesterball“ im Palais Eschenbach. Im historischen Ambiente inszeniert das Team der Cateringkultur rund um den Gastronomen Thomas Gailer zum Jahreswechsel einen exklusiven Ball mit Galabuffet, Musik der Charleston-Ära, Elektro-Swing, zwei lasziven Burlesque-Shows von Lila Mae und einem Konfettifeuerwerk um Mitternacht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.