Geschäftsführer von SOS Kinderdorf muss pausieren

Ein „Falter“-Bericht über Vorwürfe gegen das SOS Kinderdorf am Standort in Moosburg in Kärnten hatte Mitte September die Missbrauchscausa ausgelöst. Kurze Zeit später kamen auch Vorwürfe gegen die Kinderdörfer in Imst in Tirol sowie im Salzburger Seekirchen ans Licht. Kinder und Jugendliche sollen jahrelang misshandelt, eingesperrt und nackt fotografiert worden sein. Auch zu sexuellem Missbrauch dürfte es gekommen sein. Dem Bericht nach hat der Verein selbst eine Studie in Auftrag gegeben, wegen der Ergebnisse dann aber totgeschwiegen.