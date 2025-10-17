Kinderdorf-Skandal: Rechnungshof soll prüfen

Wenn in den vergangenen Jahren über Missstände in der Kärntner Jugendwohlfahrt berichtet wurde, gab es von Seiten der Politik wenig Interesse – auch der Tod eines jungen Mädchens in einer Villacher Einrichtung scherte wenig. Nach Vorwürfen aus dem SOS Kinderdorf in Moosburg ist man nun plötzlich aufgewacht. So ist die Skandalstudie um Misshandlungen und Missbrauch Thema im Nationalrat, wo die FP-Abgeordnete Tina Berger eine „lückenlose Aufklärung über institutionelles Versagen“ forderte. Wie berichtet, prüft auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Verantwortlichkeiten in der Behördenstruktur. Die Abteilung 4 des Landes Kärnten weist den Einrichtungen die schutzbedürftigen Kinder zu; ist nicht nur Fachaufsicht, sondern hätte bei Verdacht auf Straftaten eine Anzeigenpflicht!