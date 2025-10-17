Kinderdorf-Skandal: Rechnungshof soll prüfen

Auch der Kärntner Rechnungshof unter Chef Günter Bauer hat nun offiziell vom Landtag den Auftrag „zur Überprüfung der Fachaufsicht von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ erhalten.
Wenn in den vergangenen Jahren über Missstände in der Kärntner Jugendwohlfahrt berichtet wurde, gab es von Seiten der Politik wenig Interesse – auch der Tod eines jungen Mädchens in einer Villacher Einrichtung scherte wenig. Nach Vorwürfen aus dem SOS Kinderdorf in Moosburg ist man nun plötzlich aufgewacht. So ist die Skandalstudie um Misshandlungen und Missbrauch Thema im Nationalrat, wo die FP-Abgeordnete Tina Berger eine „lückenlose Aufklärung über institutionelles Versagen“ forderte. Wie berichtet, prüft auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Verantwortlichkeiten in der Behördenstruktur. Die Abteilung 4 des Landes Kärnten weist den Einrichtungen die schutzbedürftigen Kinder zu; ist nicht nur Fachaufsicht, sondern hätte bei Verdacht auf Straftaten eine Anzeigenpflicht!
Auch der Kärntner Rechnungshof unter Chef Günter Bauer hat nun offiziell vom Landtag den Auftrag „zur Überprüfung der Fachaufsicht von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ erhalten. Insbesondere sollen „Einhaltung der Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit“ kontrolliert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.