Wohnbau-Genossenschaft unter Kuratel gestellt

Auch U-Ausschuss im Landtag kommt

Das Land will nun aufgrund der „Neuen Eisenstädter“ die Anerkennung nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) entziehen. Ein Regierungskommissär wird eingesetzt. Wer es wird, soll morgen bekannt gegeben werden. Laut Doskozil soll es aber keine Person aus dem Burgenland sein. Im Landtag soll es einen Untersuchungsausschuss geben. Die „Neue Eisenstädter“ wollte all dies auf APA-Anfrage nicht kommentieren.