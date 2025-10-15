Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doskozil reagiert

Wohnbau-Genossenschaft unter Kuratel gestellt

Burgenland
15.10.2025 13:06
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil reagiert auf einen Prüfbericht.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil reagiert auf einen Prüfbericht.(Bild: Imre Antal)

Paukenschlag rund um die „Neue Eisenstädter“: Wegen Verstößen gegen das Wohngemeinnützigkeitsgesetz wird ein Regierungskommissär eingesetzt. Laut Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei ein erheblicher Schaden für die Mieter entstanden, weil etwa zu hohe Kreditzinsen verrechnet wurden.

0 Kommentare

Das Land als Aufsichtsbehörde ließ eine Sonderprüfung der „Neuen Eisenstädter“ durchführen, nach dem sich in einer Vorprüfung gewisse Verdachtsmomente ergeben hatten. Laut dem nun vorliegenden Prüfbericht soll die Wohnbaugesellschaft, die zu jeweils 49,98 Prozent der Raiffeisen Landesbank Burgenland und über die UBG-Unternehmensbeteiligungs-GmbH der Erste Bank gehört, zu hohe Kreditzinsen verrechnet haben.

„Der Verdacht ist mehr als gegeben, dass grundsätzlich dieses Modell so angelegt ist, über die Zinsen Geld aus den gemeinnützigen Wohnbauträgern rauszuziehen“, meinte Doskozil. Bei der „Neuen Eisenstädter“ soll es in den überprüften zehn Jahren um rund 5,2 Millionen Euro gehen, erläuterte Rechtsanwalt Johannes Zink.

Die Zentrale der „Neuen Eisenstädter“
Die Zentrale der „Neuen Eisenstädter“(Bild: Reinhard Judt)

Bei Kreditvergaben kamen fast immer Eigentümer-Banken zum Zug
Auffällig sei auch, dass bei 152 eingeholten Kreditanboten in 151 Fällen die beiden Hauptgesellschafter zum Zug gekommen seien – „und zwar immer abwechselnd“, so Zink. Mängel wurden laut dem Rechtsanwalt auch beim Verkauf von Anlegerwohnungen festgestellt, in zumindest 25 Fällen. So sollen derartige „Sondergeschäfte“ etwa nicht zeitgerecht der Aufsichtsbehörde, also dem Land, gemeldet worden sein.

Lesen Sie auch:
Die Zentrale der Wohnbaugesellschaft in Eisenstadt
Gespräche gestoppt
„Neue Eisenstädter“-Verkauf vorerst geplatzt
08.10.2025
Neue Eisenstädter
Sorge und Ärger rund um geplanten „Wohn-Deal“
03.10.2025

Auch U-Ausschuss im Landtag kommt
Das Land will nun aufgrund der „Neuen Eisenstädter“ die Anerkennung nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) entziehen. Ein Regierungskommissär wird eingesetzt. Wer es wird, soll morgen bekannt gegeben werden. Laut Doskozil soll es aber keine Person aus dem Burgenland sein. Im Landtag soll es einen Untersuchungsausschuss geben.  Die „Neue Eisenstädter“ wollte all dies auf APA-Anfrage nicht kommentieren.

Doskozil verneint „Kaufabsicht“
Zuletzt hatte es Gerüchte über einen Kauf der Wohnbaugesellschaft durch das Land gegeben. „Das war zu keinem Zeitpunkt Intention des Landes“, betonte Doskozil. Das Land habe lediglich seine Rolle als Aufsichtsbehörde wahrgenommen. „Das Ziel ist einzig und allein, die Mieten zu senken“, meinte der Landeshauptmann, der eine Obergrenze bei zehn Euro pro Quadratmeter einziehen will.

In Gesprächen mit den Eigentümern, zu denen mit 0,04 Prozent auch die Stadt Eisenstadt zählt, habe man mündlich vereinbart, die „Neue Eisenstädter“ nach den Regeln des WGG ins Land zu übertragen. Für dieses wäre die Übernahme „höchstwahrscheinlich keine Errungenschaft“ gewesen, so Doskozil. Bei Verbindlichkeiten von über 400 Millionen Euro würde die Gesellschaft bei jetzigen Einnahmen 93 Jahre zur Refinanzierung brauchen. 

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hans Peter Doskozil
Burgenland
SPÖRaiffeisen
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 15°
Symbol bedeckt
Güssing
8° / 15°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
9° / 14°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
9° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.011 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
211.304 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.213 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Burgenland
Gravel-Biker
Freiheit auf zwei Rädern im Militär-Sperrgebiet
Flucht missglückt
Mieses Versteck: Heli ließ Einbrecher auffliegen
Auf Elch Emils Spuren
Rinder-Alarm: Ganze Herde in Horitschon ausgebüxt
Acht Jahre im Amt
Einst jüngster Bürgermeister ist schon alter Hase
Prozess in Eisenstadt
Als ein Gemüsegärtner (85) die Nerven verloren hat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf