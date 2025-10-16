Neue Eisenstädter: „Es riecht nach Amtsmissbrauch“



Landeschef ortet Druck der ÖVP auf Eigentümer

Doskozil betonte im Landtag, dass die Schadenswiedergutmachung für die Mieter und die Begrenzung der Mieten auf zehn Euro pro das oberste Ziel sei. Im U-Ausschuss soll „alles auf den Tisch gelegt“ werden, „besonders die Korrespondenzen zwischen dem Land und den Eigentümern“. Diese sollen zeigen, „was schon alles zugesagt wurde“ und aufgrund des Drucks durch die ÖVP nicht eingehalten worden sein dürfte. Laut Doskozil könnte der Untersuchungsgegenstand noch ausgeweitet werden – etwa um die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), die ebenfalls einer Sonderprüfung unterzogen wird.