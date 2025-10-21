Louvre-Coup: Kritik an massiven Sicherheitsmängeln

Hinsichtlich der Täter teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mit, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle Elemente auf die organisierte Kriminalität hindeuten würden. Zu einem möglichen Fortschritt bei der Fahndung nach den vier flüchtigen Tätern und ihrer Beute machte die Ermittlungsbehörde keine Angaben. Dass der Coup in dem berühmten Museum von einem ausländischen Staat aus eingefädelt sein könnte, schlossen die Ermittler aus.

Tätern drohen bis zu 15 Jahre Haft

Die Tat im Louvre selbst werde nicht als Raubüberfall, sondern als Einbruchdiebstahl bewertet. Den Tätern drohen wegen bandenmäßigen Diebstahls bis zu 15 Jahre Haft.