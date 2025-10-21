Österreicher erklimmt jetzt Europas Weingipfel

EU-Agrarkommissar Christophe Hansen gehörte zu den ersten Gratulanten. Er sprach von einem „starken Signal der Zusammenarbeit“ und betonte, dass nur im engen Schulterschluss zwischen EU-Kommission und den Regionen Lösungen für die Zukunft – etwa beim Klimawandel oder bei der Wettbewerbsfähigkeit – gefunden werden können.