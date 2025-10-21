Toter Busfahrer: Drei Hooligans festgenommen

Festgenommene fielen bereits zuvor wegen Gewalt auf

Die Festgenommenen waren in der Vergangenheit bereits bei anderen Spielen in der Stadt Rieti aufgefallen, wo es zu Spannungen mit gegnerischen Fangruppen gekommen war. Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die Ermittler durch Polizisten, die den Fanbus eskortierten. Sie beobachteten vermummte Männer, die nach dem Angriff unter einem Viadukt in geparkte Fahrzeuge flüchteten. Eines dieser Autos wurde gestoppt – im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die drei, die nun wegen vorsätzlichen Mordes in Haft sitzen.