„Deutliches Zeichen“

Überraschung! FC Bayern fällt Trainer-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
21.10.2025 13:17
Vincent Kompany
Vincent Kompany(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Der FC Bayern und Vincent Kompany, das passt offensichtlich, wie das erfolgreiche Vorjahr und der nahezu perfekte Start in die heutige Saison zeigen – so gut, dass die Münchner und ihr Trainer überraschend weit vor der Zeit den Vertrag des Trainers verlängert haben! Statt wie bisher im Sommer 2027 läuft das Arbeitspapier Kompanys nun erst im Sommer 2029 aus ...

0 Kommentare

„Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat“, zeigte sich der Belgier nach seiner Vertragsverlängerung sehr zufrieden. Bisher sei seine Zeit bei den Münchnern eine großartige Erfahrung gewesen, man habe „eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!“

Zweifler rasch verstummt
Kompany, zu seiner aktiven Zeit einer der weltbesten Innenverteidiger überhaupt, war vor der vorigen Saison vom englischen Premier-League-Absteiger Burnley zum FC Bayern gekommen. Anfangs wurde er in der Öffentlichkeit eher als Verlegenheitslösung gesehen, da der deutsche Rekordmeister zuvor von einigen anderen Kandidaten Absagen erhalten hatte. Die Erfolge und das konstant ordentliche Auftreten der Bayern-Mannschaft ließen die Zweifler aber rasch verstummen.

Vincent Kompany
Vincent Kompany(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF, FC Bayern)
Vincent Kompany
Vincent Kompany(Bild: AP/Andrew Milligan)
Vincent Kompany
Vincent Kompany(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Ein starker Vertrauensbeweis!“
„Die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ist ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern“, meinte denn auch Klub-Präsident Herbert Hainer. Der Belgier genieße bei den Spielern, in der Klub-Führung und bei den Fans große Wertschätzung. „Wir freuen uns über die vorzeitige Ausweitung unserer Zusammenarbeit.“

