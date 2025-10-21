Überraschung! FC Bayern fällt Trainer-Entscheidung

Der FC Bayern und Vincent Kompany, das passt offensichtlich, wie das erfolgreiche Vorjahr und der nahezu perfekte Start in die heutige Saison zeigen – so gut, dass die Münchner und ihr Trainer überraschend weit vor der Zeit den Vertrag des Trainers verlängert haben! Statt wie bisher im Sommer 2027 läuft das Arbeitspapier Kompanys nun erst im Sommer 2029 aus ...
„Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat“, zeigte sich der Belgier nach seiner Vertragsverlängerung sehr zufrieden. Bisher sei seine Zeit bei den Münchnern eine großartige Erfahrung gewesen, man habe „eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!“
Zweifler rasch verstummt
Kompany, zu seiner aktiven Zeit einer der weltbesten Innenverteidiger überhaupt, war vor der vorigen Saison vom englischen Premier-League-Absteiger Burnley zum FC Bayern gekommen. Anfangs wurde er in der Öffentlichkeit eher als Verlegenheitslösung gesehen, da der deutsche Rekordmeister zuvor von einigen anderen Kandidaten Absagen erhalten hatte. Die Erfolge und das konstant ordentliche Auftreten der Bayern-Mannschaft ließen die Zweifler aber rasch verstummen.
„Ein starker Vertrauensbeweis!“
„Die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ist ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern“, meinte denn auch Klub-Präsident Herbert Hainer. Der Belgier genieße bei den Spielern, in der Klub-Führung und bei den Fans große Wertschätzung. „Wir freuen uns über die vorzeitige Ausweitung unserer Zusammenarbeit.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.