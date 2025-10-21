Vorteilswelt
Luxuriöses Outfit

Mia Goth sorgt im Naked-Dress für Schnappatmung

Star-Style
21.10.2025 13:51
Mia Goth sorgte mit ihrem Ferragamo-Naked-Dress für Aufsehen.
Mia Goth sorgte mit ihrem Ferragamo-Naked-Dress für Aufsehen.(Bild: AP/CJ Rivera)

Beim Screening des Netflix-Hitfilms „Frankenstein“ hat Mia Goth für Schnappatmung gesorgt: Die Schauspielerin sorgte nämlich in einem Naked-Dress für tiefe Einblicke und sexy Momente.

Mia Goth ist in dem Grusel-Hit von Guillermo del Toro nach Vorlage von Mary Shelley, der ab 7. November auf Netflix zu sehen sein wird, neben Stars wie Jacob Elordi, Christoph Waltz oder Felix Kammerer zu sehen. Auf dem roten Teppich in New York war es aber eindeutig die 31-Jährige, die ihren Kollegen die Show stahl.

Spitzenborte überm Dekolleté
Denn Goth kam zum Screening des Films in einem Look, der aufregender nicht sein hätte können. Denn das schwarze Naked-Dress der Luxus-Marke Ferragamo, das laut US-Medien rund 4100 Dollar kostet, war aus transparentem Stoff gefertigt.

Das sexy Kleid soll laut US-Medien über 4000 Dollar kosten.
Das sexy Kleid soll laut US-Medien über 4000 Dollar kosten.(Bild: AFP/MICHAEL LOCCISANO)

Nur an den intimsten Stellen war je einen Streifen Stoff eingearbeitet, der als Sichtschutz diente. Allerdings handelte es sich um ausgerechnet auf Höhe des Dekolletés um eine Art Spitzenborte, die wiederum ziemlich tiefe Einblicke zuließ. Denn pikanterweise trug Goth unter ihrem Nacktkleid natürlich keinen BH!

Statement-Schmuck
Dem Hingucker-Look verlieh die Schauspielerin schließlich noch mit einer Statement-Kette von Tiffany & Co. sowie funkelnden Ohrringen das gewisse Etwas. Ihre dunkle Mähne war zudem glatt und glänzend mit Mittelscheitel gestylt.

