Mia Goth sorgt im Naked-Dress für Schnappatmung

Mia Goth ist in dem Grusel-Hit von Guillermo del Toro nach Vorlage von Mary Shelley, der ab 7. November auf Netflix zu sehen sein wird, neben Stars wie Jacob Elordi, Christoph Waltz oder Felix Kammerer zu sehen. Auf dem roten Teppich in New York war es aber eindeutig die 31-Jährige, die ihren Kollegen die Show stahl.