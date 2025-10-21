Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akustische Erkennung

Forscher wollen Luftraum auf Drohnen „abhören“

Digital
21.10.2025 13:37
Drohnen sollen sich künftig mittels der von ihnen ausgehenden Schallsignale orten lassen.
Drohnen sollen sich künftig mittels der von ihnen ausgehenden Schallsignale orten lassen.(Bild: cn0ra - stock.adobe.com)

Drohnen sind vielseitig zugunsten der Menschheit einsetzbar. Sie können aber auch zur Gefahr werden, wenn sie fahrlässig gehandhabt oder für kriminelle, kriegerische oder terroristische Zwecke eingesetzt werden. Um den Luftraum künftig sicherer überwachen zu können, wird bei der Forschungsgesellschaft Joanneum Research an der akustischen Detektion von Drohnen gearbeitet.

0 Kommentare

Martin Blass forscht am Institut für Digitale Technologien an der Technologie zur akustischen Detektion dieser UAS (Unmanned Aircraft System, unbemanntes Luftfahrzeugsystem). Anders als Radarsysteme, die aktiv Wellen aussenden und dadurch selbst erkennbar sind, sendet die akustische Detektion keine leicht zu ortenden Signale aus. „Das macht sie besonders wertvoll in sicherheitskritischen Szenarien“, erklärt der Projektleiter den Vorteil gegenüber anderen Erkennungstechnologien.

Mit KI Geräuschmuster unterscheiden
Ein wesentlicher Aspekt dieser Technologie ist die Hinzuziehung von Künstlicher Intelligenz, die es ermöglicht, zwischen verschiedenen Geräuschmustern zu unterscheiden und Drohnen zuverlässig zu erkennen, selbst in lauten Umgebungen. Dazu werden Modelle mit akustischen Signaturen verschiedener Drohnentypen trainiert und können dadurch typische Geräuschmuster sicher erkennen.

„Mithilfe von Mikrofonarrays werden Schallquellen aus unterschiedlichen Richtungen aufgenommen, und aus den Laufzeitunterschieden der Signale lässt sich die Position einer Drohne bestimmen“, erklärt Forschungsgruppenleiter Martin Graf das Prinzip dahinter. Ein aktueller Fokus der Forschung liegt auf der Entwicklung von 3D-Mikrofonarrays in Halbkugelform, die eine präzise Lokalisierung von Drohnen in der Höhe ermöglichen.

Lesen Sie auch:
Schon bis Ende 2025 sollen die Mitgliedsstaaten laut Kommission „erhebliche Fortschritte bei der ...
Verteidigungsmaßnahme
EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026
16.10.2025
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
18.10.2025
Nächster Vorfall
Drohne auf Mallorca gesichtet – Flüge umgeleitet
19.10.2025

Im Dezember 2025 startet das neue Forschungsprojekt UAS-CheckPoint. Es hat den Aufbau verteilter, multimodaler Sensorknoten zum Ziel. Diese „Checkpoints“, die auf Gebäuden, Masten oder Fahrzeugen installiert werden, sollen dann Audio-, Video-, GNSS- und Remote-ID-Module mit einer Recheneinheit kombinieren. Durch verteilte Sensorik können Drohnenbewegungen großflächig erfasst und über längere Strecken verfolgt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Helikopter-Recycling
Wie gebrauchte „Black Hawk“ zu Cargo-Drohne werden
Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Krone Plus Logo
So schützt man sich
Neuer Android-Schadcode stiehlt Ihre Login-Codes
Das Honor Robot Phone verspricht eine ausklappbare Gimbal-Kamera, die ihren Nutzer stets im ...
Spannendes Konzept
Honor enthüllt „Robot Phone“ mit KI-Gimbal-Kamera
Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
130.396 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
91.787 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
82.914 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Digital
Akustische Erkennung
Forscher wollen Luftraum auf Drohnen „abhören“
Nach weltweiter Panne
Technische Probleme bei Amazon-Tochter AWS gelöst
Krone Plus Logo
Helikopter-Recycling
Wie gebrauchte „Black Hawk“ zu Cargo-Drohne werden
„Nicht verwenden“
Viele Kopfhörer laut VKI mit Schadstoffen belastet
Neue Chance für Bezos?
USA drohen SpaceX nach Pannen mit Vertragsentzug

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf