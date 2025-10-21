Forscher wollen Luftraum auf Drohnen „abhören“

Martin Blass forscht am Institut für Digitale Technologien an der Technologie zur akustischen Detektion dieser UAS (Unmanned Aircraft System, unbemanntes Luftfahrzeugsystem). Anders als Radarsysteme, die aktiv Wellen aussenden und dadurch selbst erkennbar sind, sendet die akustische Detektion keine leicht zu ortenden Signale aus. „Das macht sie besonders wertvoll in sicherheitskritischen Szenarien“, erklärt der Projektleiter den Vorteil gegenüber anderen Erkennungstechnologien.