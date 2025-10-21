TV-Star gegen ORF: Kündigung als Schlammschlacht

Auch das Bundesverwaltungsgericht habe keinerlei Fehlverhalten seitens der Unternehmensführung festgestellt: Sonja Sagmeister wurde in ihren Rechten als Journalistin (Stichwort „Nordkorea-Interview“) nicht eingeschränkt. Und: Die erneute Entlassung wäre wegen weiterer dienstlicher Pflichtverletzungen erfolgt.

Kollegen im Haus sollen sich abgewendet haben

Hört man sich in der ORF-Zentrale hinter den Kulissen um, hat Sagmeister offenbar keine Unterstützung namhafter und sonst so unternehmenskritischer Kollegen. Niemand wolle mehr mit ihr arbeiten, heißt es. Redakteursrat Dieter Bornemann wurde von ihr strafrechtlich wegen Verleumdung angezeigt (und freigesprochen), auch „Mister ZiB 2“, TV-Moderator Armin Wolf, rückt in sozialen Medien nicht für sie aus.