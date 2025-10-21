Auch Hochzeits-Diadem von Fürstin Gloria gestohlen

Die außergewöhnliche Größe ihrer Juwelen und Perlen wird den historisch einzigartigen Stücken aus dem Louvre jetzt zum Verhängnis. Denn sollte das Diebesgut nicht rasch gefunden werden, droht ihnen das gleiche Schicksal wie den anderen verschwundenen kaiserlichen und königlichen Juwelen: Die Kronen, Diademe und Sets werden zerlegt, die großen Juwelen in kleinere Steine geschliffen, die Goldfassungen eingeschmolzen und der „Materialwert“ verkauft. Damit werden auch sämtliche Spuren des Raubs verwischt. So geschah es bei vielen Schmuckstücken der russischen Zaren, die nach der Revolution außer Landes gebracht wurden und ebenso bei jenen Kostbarkeiten der Habsburger, die 1918 außer Landes gebracht wurden.