Shiffrin: „Macht mir Angst, wenn ich daran denke“

Rücktritt? Shiffrin denkt über neuen Weg nach

Von einem Karriereende ist Shiffrin noch weit entfernt, verfolgt eher einen neuen Plan. „In den letzten Jahren habe ich mir immer gedacht, wenn ich aufhöre, dann höre ich komplett auf. Aber jetzt denke ich darüber nach, was wäre, wenn ich einen etwas konservativeren Plan verfolge, mit weniger Disziplinen? Das würde mir mehr Zeit verschaffen, andere Dinge im Leben zu entdecken. Es gibt einige Optionen für die Zukunft, aber darum kümmere ich mich etwas später.“