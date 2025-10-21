Andrew soll seit 22 Jahren keine Miete zahlen

Instandhaltung und Betriebskosten rätselhaft

Nach Angaben der „Daily Mail“ wirft das Leben in der Royal Lodge aber eine weitere, sehr brisante Frage auf: Wie finanzieren Prinz Andrew und Sarah Ferguson die enormen Kosten ihres weitläufigen Anwesens? Die Zeitung will erfahren haben, dass Andrew keine nennenswerte Erbschaft von der Queen oder der Queen Mum erhielt – und damit über keine offizielle Einkommensquelle verfügt.