Louvre-Coup: Diebe haben nur diese zwei Optionen

War es eine Auftragstat?

Vieles deutet darauf hin, dass die vier maskierten Täter nicht im eigenen Interesse handelten. Ermittler und Fachleute gehen davon aus, dass hinter dem Coup eine kriminelle Organisation steht, die den Auftrag gab und nun versucht, die Spuren zu verwischen. Möglich ist auch, dass Insiderwissen im Spiel war – etwa durch Personen, die an den laufenden Bauarbeiten im Louvre beteiligt waren oder direkten Zugang zum Museum hatten.