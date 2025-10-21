Migrationskonferenz von Protesten begleitet

ICMPD-Generaldirektor Michael Spindelegger betonte, dass ungelöste Migrationsprobleme immer wieder zurückkehren – manchmal noch stärker. „Wir sollen aber niemals die Menschen aus dem Blick verlieren, die immer im Zentrum unserer Aufmerksamkeit sein sollten – die Migranten, aber auch unsere Völker, die erwarten, dass wir bessere Lösungen finden als zuvor“, sagte der Ex-Vizekanzler zum Auftakt der zweitägigen Konferenz. Neben Lob für die Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten und Partnerländern gab es auch Kritik an der Organisation, die zuletzt mit dem Bau einer nie in Betrieb genommenen Internierungsanlage für Migranten in Bosnien für Negativschlagzeilen sorgte.