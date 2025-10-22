Countdown zum nächsten Heim-WM-Spektakel läuft

Vorfreude, aber auch Knoten im Bauch

Die Grobplanung und der Ablauf stehen laut Speckle. „Natürlich ist 500 Tage vor dem Start auch Vorfreude da, aber es gibt schon noch viel zu tun. Da ist schon auch die eine oder andere Sache, die einem im Magen liegt und sich nicht so leicht lösen lässt“, verrät der 47-Jährige. Was genau? „Das Budget ist immer etwas, das spannend bleibt. Das haben wir ja beim Zuschlag im Jahr 2021 gemacht. Es sind vier Jahre mit Pandemie und Teuerung vergangen. So gesehen, muss ich mich jeden Monat nach der Decke strecken und schauen, wie wir das alles hinkriegen.“