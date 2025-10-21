Kampf um Gemeinde-Erbe: Kommt bald Millionensegen?

Gemeinderat wollte es genau wissen

Den Stein ins Rollen gebracht hatte er 2024 mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss. Die Gemeinde ließ die Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde prüfen, ob die in den 1960er-Jahren vorgenommenen „Hauptteilungen“ des Gemeindeguts rechtens waren oder nicht eher ein Mega-Deal für einige wenige. Vermutlich letzteres. Denn vor der angeblichen „Teilung“ besaß die Gemeinde 4300 Hektar Grund, danach nichts mehr. Erträge aus Waldbewirtschaftung, Schotterabbau, Verpachtung etc. flossen in der Folge in die Kassen der Agrargemeinschaft – und das jahrzehntelang.