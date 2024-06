Agrarpapers: „Gemeinde Mutters hat es vorgezeigt!“

„Landesregierung hat das nie in Praxis umgesetzt“

Den „Krone“-Leser beschäftigt das Thema der Gemeindegutsagrargemeinschaften (GGAG) schon länger. „Es ist eine lange und widerliche Geschichte, wie den Tiroler Gemeinden ihr Eigentum ,genommen’ und an die GGAG ,übertragen’ wurde. Nutznießer waren und sind der Bauernbund und dessen Mitglieder.“ Vor Augen führen müsse man sich, dass es sich um 3500 Quadratkilometer handle. „Das ist die Fläche der Bezirke Kitzbühel, Kufstein, Innsbruck-Stadt sowie das gesamte Außerfern, also rund ein Drittel von Tirol.“ Sogar von einem „Diebstahl“ spricht der „Krone“-Leser.