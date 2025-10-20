Online-Bestellung: Streit um Rücktrittsrecht

AK: „Rücktrittsrecht auzuhebeln versucht“

Doch der Online-Händler behauptete nach dem Einlangen der Rücksendung, dass jeweils ein Paar verschmutzt sei. Infolgedessen wäre das Rücktrittsrecht ausgeschlossen. Die Ware landete danach wieder bei den Kundinnen. Von einer Verschmutzung konnte keine Rede sein, denn die Schuhe waren lediglich probiert worden, wie es das Gesetz erlaubt. Beide Frauen wandten sich an die Arbeiterkammer Burgenland. Dort zeigte man sich vom Vorgehen der Firma überrascht: „Der Versuch, dieses gesetzlich verankerte Rücktrittsrecht mit Falschbehauptungen auszuhebeln, ist schon ein starkes Stück“, erläuterte AK-Konsumentenschützer Christian Koisser.