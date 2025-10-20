Post-Zustellbasis: SPÖ warnt vor Schließungsplänen

Post: „Noch nichts entschieden“

Von der Post heißt es, dass man laufend alle Zustellbasen genau unter die Lupe nehme. „Die Zahl der Pakete steigt weiter an, und wir schauen uns an, ob und wie die Standorte das künftig bewältigen können“, schildert Pressesprecher Michael Homola. Im Hinblick auf die Zustellbasis in Jennersdorf sei aber überhaupt noch nichts entschieden. Von bereits fixen Schließungsplänen könne daher keine Rede sein. Auch ein Verkauf des Gebäudes sei kein Thema: „Wir bieten nur Flächen zur Vermietung an, die nicht mehr benötigt werden“, erläutert Homola.