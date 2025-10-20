Vorteilswelt
Sorge um Standort

Post-Zustellbasis: SPÖ warnt vor Schließungsplänen

Burgenland
20.10.2025 17:00
Post-Zustellbasis: Die SPÖ warnt vor möglichen Schließungsplänen.
Post-Zustellbasis: Die SPÖ warnt vor möglichen Schließungsplänen.(Bild: Wenzel Markus)

Die SPÖ warnt vor einer Schließung der Post-Zustellbasis im südburgenländischen Jennersdorf. 25 Mitarbeiter wären davon betroffen. Kolportiert würde eine mögliche Verlegung auf Standorte in der Oststeiermark, heißt es. Laut der Post ist aber noch nichts entschieden.

Laut SPÖ Burgenland werden Schließungspläne für die Post-Zustellbasis kolportiert. „Für den Bezirk Jennersdorf, die Bevölkerung und die Bediensteten wäre das ein Schlag ins Gesicht“, betonen Klubchef Roland Fürst und Landtagsmandatar Fabio Halb unisono. Aktuell seien am Standort 25 Mitarbeiter beschäftigt. Ihnen drohe, künftig auf Standorte in der Steiermark aufgeteilt zu werden. Konkret sei von Fürstenfeld, Feldbach und Bairisch Kölldorf die Rede, wird betont.

SPÖ-Klubchef Roland Fürst (links) und SPÖ-Landtagsmandatar Fabio Halb
SPÖ-Klubchef Roland Fürst (links) und SPÖ-Landtagsmandatar Fabio Halb(Bild: SPÖ-Klub)

„Das bedeutet nicht nur längere Arbeitswege mit mindestens 30 Minuten Fahrzeit und zusätzliche Belastungen für die Beschäftigten, sondern auch das Ende eines regionalen Standortes, der eine zentrale Rolle für die Postversorgung im Bezirk spielt“, meint Halb. Immerhin sei es die einzige Zustellbasis im Bezirk. Außerdem würde angeblich das Gebäude, in dem auch das Postamt untergebracht ist, bereits zum Verkauf angeboten. „Das weckt die Sorge, dass irgendwann auch das Postamt selbst auf der Abschussliste steht“, erklärt Halb.

Post: „Noch nichts entschieden“
Von der Post heißt es, dass man laufend alle Zustellbasen genau unter die Lupe nehme. „Die Zahl der Pakete steigt weiter an, und wir schauen uns an, ob und wie die Standorte das künftig bewältigen können“, schildert Pressesprecher Michael Homola. Im Hinblick auf die Zustellbasis in Jennersdorf sei aber überhaupt noch nichts entschieden. Von bereits fixen Schließungsplänen könne daher keine Rede sein. Auch ein Verkauf des Gebäudes sei kein Thema: „Wir bieten nur Flächen zur Vermietung an, die nicht mehr benötigt werden“, erläutert Homola.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
