Fraktionen im Streit um barrierefreies Sammeltaxi

Das Fazit des Qualitätstests

Bereits jetzt sind alle Stockbusse barrierefrei mit Lift und Rampe ausgestattet. „Auch hör- und sehgeschädigte Personen sind im System berücksichtigt. Derzeit stehen sieben barrierefreie Fahrzeuge aus dem Krankentransport zur Verfügung, zehn weitere sind fix bestellt“, erklärt der SPÖ-Verkehrssprecher. „Bis Jahresende wird die VBB-Flotte damit über 19 barrierefreie BAST-Fahrzeuge verfügen“, kann sich Wolfgang Werderits, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB), freuen.