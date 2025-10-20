Fraktionen im Streit um barrierefreies Sammeltaxi

Zeitgemäß und völlig korrekt, kleine Mängel oder unter jeder Kritik? Punkto Standard der Barrierefreiheit beim Burgenländischen Anruf-Sammeltaxi scheiden sich in der Politik die Geister.
Ein Parteienzwist im Landtag hat sich auf die Straße verlagert. Auslöser war ein Antrag der FPÖ mit der Forderung nach Barrierefreiheit beim Burgenländischen Anruf-Sammeltaxi (BAST). Auf diesen politischen Vorstoß reagierte SPÖ-Verkehrssprecher Christian Drobits mit größter Verwunderung.
Kopfschütteln über Kritik
Das BAST-System sei bereits heute barrierefrei unterwegs und werde laufend auf moderne Standards angepasst, will der Landtagsabgeordnete mit Nachdruck klarstellen. „Die FPÖ hat ernsthaft behauptet, kein einziges BAST-Fahrzeug sei barrierefrei. Das ist schlichtweg falsch“, betont Drobits.
Ein spontaner Lokalaugenschein im Raum Oberwart lässt auf den ersten Blick keine groben Missstände erkennen. Sowohl Linienbusse als auch mittelgroße Sammeltaxis verfügen über Rampen und teils Hublifte je nach Modell – hilfsbereites, geschultes Personal, das unterstützend eingreifen kann, inbegriffen.
Ständiger Ausbau der BAST-Flotte
„Rollstuhlfahrer können selbstverständlich beim BAST mitfahren. Wer das Gegenteil behauptet, hat sich offenbar noch kein Bild vor Ort gemacht oder will es einfach nicht wahrhaben“, merkt Drobits kritisch an. Barrierefreiheit sei von Anfang an ein fixer Bestandteil des BAST-Konzepts gewesen, ergänzt der Abgeordnete.
Das Fazit des Qualitätstests
Bereits jetzt sind alle Stockbusse barrierefrei mit Lift und Rampe ausgestattet. „Auch hör- und sehgeschädigte Personen sind im System berücksichtigt. Derzeit stehen sieben barrierefreie Fahrzeuge aus dem Krankentransport zur Verfügung, zehn weitere sind fix bestellt“, erklärt der SPÖ-Verkehrssprecher. „Bis Jahresende wird die VBB-Flotte damit über 19 barrierefreie BAST-Fahrzeuge verfügen“, kann sich Wolfgang Werderits, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB), freuen.
Positive Signale kommen aus den Bundesländern. Wie Verkehrsexperten mitteilen, erntet das burgenländische BAST-Modell vor allem in Niederösterreich viel Anerkennung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.