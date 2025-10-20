Auf der Jagd nach Abenteuern mit den Pfadfindern

So gibt es in Neusiedl am See seit 2014 die Seepfadfinder. Bereits wesentlicher länger bestehen die Pfadfinder in der Landeshauptstadt Eisenstadt – seit dem Jahr 1931. Noch älter ist die Gruppe in Mattersburg: Hier wurden die Pfadfinder bereits 1930 gegründet. Eine weitere Gruppe findet sich zudem in Oberpullendorf. Landesweit sind damit mehrere hundert Mitglieder dabei. Lange Zeit waren die Pfadfinder auch in Oberwart aktiv, momentan aber nicht. „Es würde uns sehr freuen, wenn sich dort jemand findet, der wieder an die Tradition anknüpft“, erklärt Thomas Haffer, Präsident des Landesverbandes.