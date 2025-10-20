Auf der Jagd nach Abenteuern mit den Pfadfindern

Vor 118 Jahren rief der britische Kavallerie-Offizier Robert Baden-Powell (1857-1941) eine der weltweit größten Jugendorganisationen ins Leben: die Pfadfinder. Heute gibt es mehr als 40 Millionen Mitglieder quer über den Erdball. Auch im Burgenland sind sie mit mehreren Gruppen hochaktiv!
So gibt es in Neusiedl am See seit 2014 die Seepfadfinder. Bereits wesentlicher länger bestehen die Pfadfinder in der Landeshauptstadt Eisenstadt – seit dem Jahr 1931. Noch älter ist die Gruppe in Mattersburg: Hier wurden die Pfadfinder bereits 1930 gegründet. Eine weitere Gruppe findet sich zudem in Oberpullendorf. Landesweit sind damit mehrere hundert Mitglieder dabei. Lange Zeit waren die Pfadfinder auch in Oberwart aktiv, momentan aber nicht. „Es würde uns sehr freuen, wenn sich dort jemand findet, der wieder an die Tradition anknüpft“, erklärt Thomas Haffer, Präsident des Landesverbandes.
Erziehung zur Selbstständigkeit und nachhaltiger Umgang mit Natur
Das pädagogische Konzept der Pfadfinder ist klar umrissen: „Wir versuchen unsere Mitglieder Schritt für Schritt zu selbstständigen zu Menschen erziehen“, erzählt Haffer. Sehr oft passiere das auf spielerische Weise. Für die Mitglieder gelte es Aufgaben, und damit Verantwortung, zu übernehmen. Besonders wichtig sei ein nachhaltiger Umgang mit der Natur, wie er bei den Gruppenstunden und Lagern gelehrt werde. Grundprinzip ist ein Leitspruch von Gründer Baden-Powell: „Versucht, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als ihr sie vorgefunden habt.“
Je älter, desto mehr Verantwortung
Eingeteilt werden Pfadfinder nach Altersgruppen: Ab fünf Jahren sind es „Biber“, zwischen sieben und zehn Jahren „Wichtel und Wölflinge“, zwischen zehn und 13 Jahren „Guides und Späher“, von 13 bis 16 Jahren „Caravelles/Explorer“ sowie ab 16 Jahren „Ranger und Rover“. „Je älter ein Mitglied wird, desto mehr Aufgaben übernimmt es“, erzählt der Landesverbandspräsident. Ebenso tragen die Pfadfinder zum gesellschaftlichen Leben in ihren Gemeinden bei, da sie viele Veranstaltungen organisieren.
Höhepunkt des Jahres sind die Sommerlager, bei denen gemeinsam gezeltet wird. So gibt es etwa einen Lagerplatz bei der Waldschule Helenenschacht in Ritzing. Doch es finden auch internationale Lager statt, bei denen Pfadfinder aus aller Welt zusammentreffen. „Hier entstehen wirklich besondere Freundschaften, quer über den Erdball“, schildert der Präsident. Interessierte sind bei den Pfadfindern stets herzlich willkommen. Infos: burgenland.scout.at
