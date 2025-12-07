Jetzt kämpft Mama von Kuh-Opfer um Entschädigung

„Niemand übernimmt Verantwortung und die Opfer bleiben auf all ihren Kosten sitzen“, ärgert sich Petra M. aus Nordrhein-Westfalen. Wie mehrfach berichtet, wurde die mittlerweile 67-jährige Deutsche im Sommer 2022 auf einem Hauptwanderweg zum Kloster Maria Waldrast im Stubaital vor den Augen ihres Mannes von einer Kuh hinterrücks attackiert. Schwer verletzt musste die Pensionistin in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.