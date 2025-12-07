Jetzt kämpft Mama von Kuh-Opfer um Entschädigung

Steirerin (80) von Pfleger betäubt und ausgeraubt
Acht Menschen wurden innerhalb von drei Jahren in ein und demselben Weidegebiet im Tiroler Stubaital von Kühen zum Teil schwer verletzt. Eine deutsche Wanderin verlor vor Gericht den Streit um Schadenersatz endgültig, aber nun wurde die nächste Klage eingebracht.
„Niemand übernimmt Verantwortung und die Opfer bleiben auf all ihren Kosten sitzen“, ärgert sich Petra M. aus Nordrhein-Westfalen. Wie mehrfach berichtet, wurde die mittlerweile 67-jährige Deutsche im Sommer 2022 auf einem Hauptwanderweg zum Kloster Maria Waldrast im Stubaital vor den Augen ihres Mannes von einer Kuh hinterrücks attackiert. Schwer verletzt musste die Pensionistin in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
