Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vergewaltigungsprozess

Martyrium einer Lehrerin: Jugendbande angeklagt

Gericht
06.10.2025 12:38

Bestohlen, erpresst und unter Drogen vergewaltigt – was den Jugendlichen im Wiener Landesgericht vorgeworfen wird, ist schockierend: Über ein halbes Jahr sollen sie eine junge Lehrerin regelrecht gequält haben. Der Ausgangspunkt: Ein Verhältnis zwischen der Frau und einem ihrer ehemaligen Schüler. Auch er sitzt auf der Anklagebank.

0 Kommentare

Schulter an Schulter sitzen die sieben Jugendlichen – 14 bis 17 – auf der Anklagebank im Wiener Landesgericht, bewacht von elf Justizwachebeamten. Die Staatsanwältin setzt zur Schilderung des unsagbaren Martyrium an, dass eine junge Lehrerin über ein halbes Jahr laut Anklage durchleben musste.

Affäre begann nach Partynacht
Von Anfang: „Das Opfer ging letztes Jahr ein Verhältnis mit einem 16-Jährigen ehemaligen Schüler ein – dem Viertangeklagten. Das ist aber strafrechtlich nicht relevant“, nimmt die Staatsanwältin vorweg. „Ich dachte eigentlich, dass sie gar nicht antworten würde, weil sie eine Lehrerin ist“, erinnert sich der mittlerweile 17-Jährige, dass er der jungen Frau damals auf Instagram geschrieben hatte. Einige Wochen später, nach einer Partynacht, kam es zu einem Treffen – „Es war schon mehr als sexuell“, so der Bursche.

Zitat Icon

Sie hatte Angst, dass sie auch Opfer der Straftaten der Angeklagten sein könnte, wenn sie sich ihnen gegenüber nicht wohlwollend zeigt.

Staatsanwältin im Wiener Landl

Dem Erstangeklagten drohen siebeneinhalb Jahre Gefängnis.
Dem Erstangeklagten drohen siebeneinhalb Jahre Gefängnis.(Bild: Bartel Gerhard)

Man traf sich immer wieder, ihr ehemaliger Schüler nahm auch seine Freunde in die Wohnung der jungen Frau mit. „Das Opfer ließ die Besuche zu. Sie präsentierten sich als Jugendbande.“ Und zeigten ihr Videos von Sachbeschädigungen und auch Gewalttaten. „Sie hatte Angst, dass sie auch Opfer der Straftaten der Angeklagten sein könnte, wenn sie sich ihnen gegenüber nicht wohlwollend zeigt.“ Da hätte eine Abwärtsspirale aus Diebstählen, Nötigungen und Erpressungen begonnen. 

Mit kompromittierenden Videos presst 
Welche schließlich in zwei sexuellen Übergriffen gipfelten. Unter Drogen sollen zwei der Angeklagten (15 und 17) die Lehrerin vergewaltigt haben. Einem Dritten wird geschlechtliche Nötigung vorgeworfen. Davon sollen sie Fotos und Videos angefertigt haben – weiteres Material für Erpressungen. 

(Bild: Bartel Gerhard)
Auch der Zweit- und Drittangeklagte sitzen in Untersuchungshaft.
Auch der Zweit- und Drittangeklagte sitzen in Untersuchungshaft.(Bild: Bartel Gerhard)

Die junge Frau traute sich nicht, die Polizei einzuschalten. „Einer der Angeklagten hat immer wieder gedroht, er könne in kürzester Zeit 50 Leute stellig machen, die vor ihrer Haustüre stehen.“ Erst Mitte Jänner dieses Jahres fand das Martyrium ein Ende. Als sie gerade im Ausland war, brannte ihre Wohnung völlig aus. Auch das wird vier der Angeklagten vorgeworfen. Durch die Brandermittlungen kam schließlich auch der Rest ans Licht.

„Es war alles einvernehmlich“
Den die Burschen jedoch vor Gericht großteils in Abrede stellen. „Die Anklage basiert im Wesentlichen auf den Angaben des Opfers“, so der Anwalt des Erstangeklagten, David Jodlbauer. Seinem Mandanten werden acht Straftaten vorgeworfen – ihm drohen bis zu siebeneinhalb Jahre Gefängnis. „Wir wissen von den sexuellen Kontakten, da gibt es Aufnahmen – danach wird es eng. Da gibt es nichts mehr objektivierbares.“ Verteidigerin Anita Schattner, sie vertritt den Zweitangeklagten, sagt: „Es gab‘ Kontakt. Es gab‘ Treffen in der Wohnung. Aber es war alles einvernehmlich.“

„War romantische Beziehung“
Besonders unschuldig sieht sich der Viertangeklagte, jener Jugendliche, der mit der jungen Lehrerin ein Verhältnis hatte. Seine Verteidigerin schwärmt fast: „Mein Mandant hatte so etwas wie eine romantische Beziehung mit dem Opfer. Er ist ein besonders liebenswerter, charmanter junger Mann. Er war der, der sie beruhigt hat, sie beschützt hat. Er war der menschliche.“ Der 17-Jährige bekennt sich als einziger umfangreich nicht schuldig. „Das einzige, was er sich vorwerfen kann, ist, dass er die anderen mitgebracht hat.“

Lesen Sie auch:
Die junge Pädagogin traute sich lange nicht zur Polizei zu gehen.
Zig Straftaten
Martyrium von Lehrerin: Anklage gegen Burschen
20.08.2025
Prozess ab Oktober
Lehrerin vergewaltigt: Jugendbande vor Gericht
02.10.2025

Wie erwartet wird bei der Einvernahme des Erstangeklagten schnell die Öffentlichkeit ausgeschlossen. In dem Vergewaltigungsprozess sind vier Verhandlungstage anberaumt. Ein Urteil soll am 20. Oktober fallen.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Instagram
JugendbandeMartyriumLandesgerichtDrogenSchülerAngst
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
139.718 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
127.647 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
102.383 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1410 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1178 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1167 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Gericht
Vergewaltigungsprozess
Martyrium einer Lehrerin: Jugendbande angeklagt
Polizeikontrolle
Florian Teichtmeister nach Oktoberfest verhaftet!
Kontrolle im Gericht
„Plötzlich stand ich vor Prozess in Unterhose da“
Krone Plus Logo
Jetzt spricht Anna:
„Das Urteil macht mich traurig – und zornig“
Salzburger angeklagt
Mit gefälschtem Akademiker-Titel zum Chef-Job
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf