Martyrium einer Lehrerin: Jugendbande angeklagt

Affäre begann nach Partynacht

Von Anfang: „Das Opfer ging letztes Jahr ein Verhältnis mit einem 16-Jährigen ehemaligen Schüler ein – dem Viertangeklagten. Das ist aber strafrechtlich nicht relevant“, nimmt die Staatsanwältin vorweg. „Ich dachte eigentlich, dass sie gar nicht antworten würde, weil sie eine Lehrerin ist“, erinnert sich der mittlerweile 17-Jährige, dass er der jungen Frau damals auf Instagram geschrieben hatte. Einige Wochen später, nach einer Partynacht, kam es zu einem Treffen – „Es war schon mehr als sexuell“, so der Bursche.