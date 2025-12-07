Steirerin (80) von Pfleger betäubt und ausgeraubt

Für die Raubermittler des LKA Steiermark geriet rasch der damals 29-jährige Pfleger aus Rumänien ins Visier. Doch dem Gericht reichten die Beweise nicht, er wurde enthaftet und verschwand. 2022 stellte sich der inzwischen 33-jährige nach Anraten seines Rechtsanwalts dann überraschend der Polizei. Der Fahndungsdruck war offenbar zu groß geworden. Denn er wurde damals auch einer Straftat in Niederösterreich bezichtigt, wo beinahe Goldschmuck um mehrere 100.000 Euro erbeutet worden wäre. Die Tat konnte nur dank eines aufmerksamen Nachbarn verhindert werden.