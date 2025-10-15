Lehrerin missbraucht: „Dann wurde Feuer gelegt“

Auch Interesse an 17-Jährigem?

Der Anstoß für die Ermittlungen gegen die Jugendbande, im Zuge derer das nun angeklagte Martyrium der jungen Frau ans Licht kam. Seinen Anfang hätte es mit der Affäre mit einem ihrer Ex-Schüler (16) genommen. Auch er sitzt auf der Anklagebank, weil er ein paar hundert Euro aus ihrer Wohnung gestohlen haben soll. Neben ihm sein ehemaliger bester Freund, der am zweiten Prozesstag das erste Mal aussagt. Überraschend: Der 17-Jährige behauptet, dass die Lehrerin auch an ihm sexuellen Interesse gezeigt hätte.